Когда лев жрет твой фотоаппарат...

На днях я рассказывал о том, как делаю фотографии диких животных, львов в частности, практически в упор. В комментариях было много вопросов из серии: "а были ли случаи..." Были!
Дикая природа на то и дикая, чтобы в ней случались разные неприятные, порой опасные, а порой забавные ситуации. Если вы приближаетесь к огромному льву на расстояние вытянутой руки, то готовьтесь потерять руку. Ну или то, чем вы тянетесь к пасти хищника. В моем случае техника.
Взрослые хищники чаще всего вообще не обращают внимание. Гепарды и леопарды просто не реагируют совсем. Их котята наоборот - охотятся или играют. А вот со львами история интереснее: львицы мою игрушку не трогают. Им нужно следить за обстановкой, оберегать львят и им не до глупостей. Львята, как и гепардики с леопардиками, играют и охотятся. Но больше всего удивили взрослые львы... Они, как и их дети, тоже приходят поиграть. И вот в момент, когда у взрослого льва в одном месте заиграло детство, мое сердце остановилось. К счастью, все обошлось, но с тех давних пор со львами я не экспериментирую больше.
Сразу прошу прощения за качество снимков. Эти кадры оказались у меня совершенно случайно. Снимали видео несколько лет назад на старенький смартфон. А это скрины с видео. Но для наглядности вполне достаточно :)
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Случается, что и взрослые самцы тоже проявляют любопытство!
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А вот небольшие видео, как камеру пытался съесть леопард...
И теперь о важном!
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