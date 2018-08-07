Alexey Osokin (alexeyosokin) wrote,
Alexey Osokin
alexeyosokin

Когда лев жрет твой фотоаппарат...

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На днях я рассказывал о том, как делаю фотографии диких животных, львов в частности, практически в упор. В комментариях было много вопросов из серии: "а были ли случаи..." Были!

Дикая природа на то и дикая, чтобы в ней случались разные неприятные, порой опасные, а порой забавные ситуации. Если вы приближаетесь к огромному льву на расстояние вытянутой руки, то готовьтесь потерять руку. Ну или то, чем вы тянетесь к пасти хищника. В моем случае техника.

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Взрослые хищники чаще всего вообще не обращают внимание. Гепарды и леопарды просто не реагируют совсем. Их котята наоборот - охотятся или играют. А вот со львами история интереснее: львицы мою игрушку не трогают. Им нужно следить за обстановкой, оберегать львят и им не до глупостей. Львята, как и гепардики с леопардиками, играют и охотятся. Но больше всего удивили взрослые львы... Они, как и их дети, тоже приходят поиграть. И вот в момент, когда у взрослого льва в одном месте заиграло детство, мое сердце остановилось. К счастью, все обошлось, но с тех давних пор со львами я не экспериментирую больше.

Сразу прошу прощения за качество снимков. Эти кадры оказались у меня совершенно случайно. Снимали видео несколько лет назад на старенький смартфон. А это скрины с видео. Но для наглядности вполне достаточно :)

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Случается, что и взрослые самцы тоже проявляют любопытство!

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А вот небольшие видео, как камеру пытался съесть леопард...



И теперь о важном!

Если вы вдруг пропустили, то я наконец-то решился взяться за настоящий журнал о дикой природе! Это не вместо моего блога, а вместе с моим блогом, ибо именно здесь и вместе с вами я смог понять, чем хочу заниматься дальше. ЖЖ останется моим родным домом, а журнал позволит повысить уровнь и качество материала. Его станет больше. Он станет разностороннее!

И сейчас у вас есть уникальная возможность оставить след в истории! Только сейчас подписка на первый национальный журнал о дикой природе ЗООГРАФИЯ на особых условиях!

При подписке на мой журнал сейчас ваше имя навсегда войдет в историю! Вы будете среди тех, кто сделает свой вклад в популяризацию дикой природы и в изучение животного мира нашей страны.

Вы станете участником нашей команды и получите возможность участвовать в наших мероприятиях и экспедициях.

Хватит читать иностранные журналы о дикой природе, давайте вместе создадим свой!

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Я очень рассчитываю на вас, дорогие мои любители дикой природы!







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