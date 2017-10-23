Не все золото, что блестит! И может с легкостью откусить...

Золотая кошка (Profelis aurata) получила свое название за золотистый окрас, хотя около половины всей популяции этого вида имеет светлый серо-коричневый цвет шкуры. Однако именно золотистого представителя этого вида встретили первые исследователи дикой природы Африки.
Африканскую золотую кошку часто путают с невероятно похожей на нее азиатской золотистой кошкой (кошка Темминка). Они не родственники, однако, оба вида существуют в очень похожих условиях - влажный тропический лес. На лицо конвергентная эволюция - процесс, при котором возникает связь между организмами различных систематических групп, обитающих в сходных условиях (википедия)
Но вернемся к африканской золотой кошке.
Как вы поняли, обитает она во влажных лесах, а точнее в центральной Африке. В основном, в бассейне реки Конго. Также золотая кошка встречается и в Восточной Африке, а именно в Кении, что стало для меня большим открытием. До сегодняшнего дня я был уверен, что видел и снимал всех живущих в этой прекрасной стране диких кошек. Но нет. И это прекрасно! Ведь у меня есть новая цель!
Кстати, золотая кошка является близким родственником каракалов и сервалов. Более того, последнее время некоторые ученые ее относят к роду каракалов. У латинского названия вида Profelis aurata даже появился синоним Caracal aurata. А самые активные приверженцы этой версии вообще отменили род "Золотые кошки". Но не будем спорить и дождемся окончательного решения. Да и не самое это главное для нас - простых любителей природы и кошек в частности.
Как я уже говорил выше, золотая кошка может иметь как золотой, так и серый окрас. По телу разбросаны «леопардовые» пятна. Причем у западных представителей этого вида пятна расположены на голове и спине, а у особей, живущих в центральной и восточной частях континента, пятна на брюшке и по бокам.
По сравнению с леопардом или львом, размеры кошки небольшие, но все равно довольно внушительные - самцы могут достигать 120 см в длину и до 50 см в холке. Подтвержденный вес самого крупного самца - 14 кг. Самочки существенно мельче самцов.
Как и родственные им каракалы, золотые кошки - прекрасные охотники. Основу их питания составляют небольшие антилопы, птицы, обезьяны, а также грызуны. Несмотря на частое соседство с человеком, кошки не были замечены в нападениях на домашний скот.
И хотя людям нет смысла убивать золотых кошек, их численность постоянно сокращается. Основная причина этого - вырубка лесов, а следовательно площадь среды обитания кошек быстро уменьшается. По данным на 2011 год, численность вида составляет около 9000 особей. По оценкам кенийской природоохранной организации KWS, с которой я много лет работаю, на территории их страны обитает небольшая колония золотых кошек численностью около 300-400 голов. Это значит, что у меня есть шанс встретить одну из них и сделать хорошие фотографии. Ведь в интернете практически невозможно их найти. Единственное, что мне удалось купить, вы видите в этой статье. Автор всех этих фотографий - фотограф-анималист Terry Whittaker.
Подписывайтесь на обновления, чтобы узнать о дикой природе больше...
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ:
Все о сафари-турах
Дешевые авиабилеты
Лучшие цены на отели
Живи не как все - коллекция уникальных отелей
Магазин товаров для комфортных путешествий
Journal information