Такой жене палец в рот не клади. Про жесточайший матриархат.

Наша служба и опасна, и трудна... Кто только не ведет нынче блоги. Можно найти человека любой специальности, который в красках рассказывает о своей работе, ее тонкостях и даже…

Гиеновый рассвет Думаю, что вы не могли не заметить моей любви к самых неоднозначным хищникам африканской саванны - гиенам. Да, я очень их люблю и написал о них…

Самая редкая кошка в мире Последнее время в России очень большое внимание уделяется нашим дальневосточным кошкам, а потому многие из вас слышали, что самая редкая дикая…

Чудеса природы - самец, который способен выносить и родить Говорят, что Чарли Чаплин завещал круглую сумму тому мужику, который сможет выносить и родить ребенка. До сих пор это никому не удавалось, хотя,…

Невероятно красивая азиаточка из Праги С каждым годом Прага все больше и больше превращается в город контрастов. На улицах старого города все чаще слышится запах марихуаны, на каждом…

Один день из жизни гепардов в фотографиях Очень давно у меня в ленте не было гепардов. И это при том, что я снимал их без малого три года. Если вы читаете мой блог давно, то наверняка…

Массовая гибель от удовольствия. Почему сумчатые мыши умирают после спаривания? Смерть за родину или за идею – вполне привычное дело и легко укладывается в сознании человека. Животные гибнут в борьбе за выживание. А есть те,…

Кем на самом деле были саблезубые тигры и почему они вымерли? Уверен, что практически все современные дети и взрослые знают о том, что когда-то по нашей планете ходили саблезубые тигры. Во многом этому знанию…