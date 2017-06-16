Такой жене палец в рот не клади. Про жесточайший матриархат.

В семьях, где главенствует особь женского пола, чаще всего царит порядок. Правда, стоит отметить, что это еще и диктатура. Меня всегда удивляли мужики или скорее мужчинки, которые в буквальном смысле подчинились женам, но совершенно не удивляет такое поведение у животных…
В дикой природе матриархат встречается довольно часто: от насекомых, например пчел, до самых крупных сухопутных млекопитающих – слонов. С насекомыми я знаком лишь на опыте укушенного, да и макросъемка совсем не мое, поэтому про них я ничего не знаю. И раз уж я фотограф дикой природы, то мои наблюдения в основном связны с крупными млекопитающими, в основном африканскими хищниками. Я много лет снимаю диких кошек и их дальних родственников – гиен. Хочу вам сказать, что чем дольше я наблюдаю за жизнью этих кошкообразных, тем больше поражаюсь и удивляюсь.
Да, безусловно, чисто эстетически приятнее смотреть на львиный прайд, но поверьте, устройство семейного быта гиен намного интереснее.
Главенствующая самка гиены контролирует абсолютно все процессы в клане. Кроме рождения и воспитания детей, она определяет цель для охоты и является координатором во время нападения. Она определяет очередь приема пищи, следит за порядком и может в буквальном смысле наказать того, кто нарушает его, хотя это случается крайне редко.
Удерживать такую стабильную социальную систему гиенам помогает очень развитый и многообразный язык общения. Гиены общаются между собой не только звуками, которые крайне неприятны для человеческого уха и напоминают смесь воя, рыка и смеха, но и запахами. Запах гиены очень едкий и у каждой особи уникальный. В зависимости от репродуктивного цикла запах меняется и служит важным регулятором внутриклановых отношений. Запах главенствующей самки вызывает смирение не только у самцов, но и у других самок, стоящих на низшей ступени в иерархии.
Фотографируя гиен, я неоднократно замечал, что самцы часто демонстрируют свои возбужденные гениталии самке. Причем зачастую он буквально трясёт своим достоинством перед мордой самки.
Я думал, что так он пытается заигрывать, показывая ей свое желание спариться. Как известно, самцы возбуждаются при запахе текущей самки, но однажды я заметил подобное поведение самца в присутствии только что родившей самочки. Ни о какой течке в этот момент речь идти не могло, следовательно, самец не должен был проявлять интереса к ней. Меня удивило это и я принялся изучать вопрос. Как оказалось, таким поведением самец показывает свое смирение и полное подчинение! Самка в этот момент начинает рычать и скалиться. Надо отдать должное смелости самца, ведь трясти своим достоинством перед самыми сильными челюстями среди всех млекопитающих дело нешуточное! Для справки – челюсти гиены создают давление 70 кг/см2.
В кланах гиен самцы имеют настолько низкое положение, что даже детеныши стоят на ступень выше. Самцов в стае много, но некоторых со временем изгоняют. Решение об изгнании также принимает главенствующая самка. Несмотря на жесткое отношение к самцам в целом, самки гиен часто проявляют снисходительность к своим отцам.
Кто решает, какая самка главнее? Борются за «трон» чаще всего дочери главенствующей самки. Борьба за власть начинает еще в детстве – юные самочки часто вступают в смертельные битвы.
На этой фотографии главенствующая самка, поднятый хвост это демонстрация своего высокого положения в стае.
И вообще, не такие уж они и мерзкие, как считают многие. Часто бывают смешными и даже милыми:
В общем, у царит у гиен настоящий ярковыраженный матриархат. Ну а что вы хотите от дамы, которая не только крупнее и сильнее своего спутника, но еще и обладает своим собственным псевдо-пенисом?! Да-да, именно так! В первых научных описаниях гиен отмечалось, что они склонны к гомосексуальным контактам. Однако позже ученые выяснили, что у самок клитор может сильно увеличиваться, достигая 15 сантиметров, и в такие моменты самку можно принять за самца.
Что, мужики, все еще жалуетесь, что нам тяжело живется? :)))
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