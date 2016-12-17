Фотографы дикой природы. Уилл Баррард-Лукас.

Как сделать фото дикого животного "в упор"? Часто получаю вопросы о том, как мне удается подобраться к диким животным так близко? Понятно, что чаще всего я использую телеобъективы, но…

Как леопард мою GoPro съел... Съемка диких животных всегда связана с определенным риском. Причем сам фотограф рискует меньше, чем его техника. Я рассказывал про знакомство моей…