Фотографы дикой природы. Уилл Баррард-Лукас.

В зависимости от настроения и результатов, иногда я отношу себя к фотографам, а иногда кажется, что я самый обычный любитель. Чтобы понять свой уровень, я участвую в различных конкурсах, изучаю работы других фотографов, посещаю семинары, курсы и просто хожу на выставки фотографий дикой природы. И иногда встречаются фотографы, работы которых, с одной стороны, говорят мне, что я пока еще самый обычный любитель, с другой стороны, являются мощнейшим стимулом к совершенствованию. И о таких мастерах своего дела я решил периодически рассказывать вам, ведь если вы подписались на мой блог, то вам эта тема должна быть интересна.
Начну, пожалуй, с человека, который меня подтолкнул к чему-то большему, чем просто фотографировать. Однажды ко мне пришла моя коллега и показала мне вот эту фотографию:
Я поискал в интернете информацию об этом человеке, о том, что он делает и как. И уже через пару дней я начал конструировать свою мобильную радиоуправляемую платформу для фотоаппарата, чтобы попытаться повторить то, что делает Уилл. О том, что в итоге у меня получилось, я рассказывал, а фотографии периодически публикую здесь.
Что же касается Уилла, то он не только делает интересные снимки с использованием таких платформ, он пошел дальше и стал выпускать серийные мобильные фото-платформы, да еще и с дополнительной защитой. Дикая природа бывает жестокой, о чем я тоже рассказывал.
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Ну а у меня пока получается вот так:
Спасибо, Уилл, что вдохновил меня.
Узнать подробнее о том, что творит этот человек можно у него на сайте.
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